Включил режим Неймара: финт футболиста сборной Украины стал популярным в сети

Михаил Морозов Футбол 17:54, 13.01.2021 Обновлено: 18:16, 13.01.2021

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук исполнил красивый трюк в матче бельгийского чемпионата и поразил своей техникой пользователей Instagram со всего мира.

На странице знаменитого футбольного сообщества 433 в социальной сети появился короткий ролик с нашим соотечественником в главной роли. Согласно подписи к видео, украинец "включил режим Неймара" и пяткой остановил длинную передачу партнера по команде, продолжив позиционную атаку "Гента". За 20 часов финт Яремчука собрал более 400 тысяч лайков и более 800 комментариев.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах клуба в чемпионате Бельгии, забил девять голов и отдал три результативные передаче. В пассиве Романа также есть одно удаление, полученное за хамский поступок уже на 22-й минуте одного из поединков. Стоимость украинца, по версии портала Transfermarkt, составляет 11 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, Яремчук может перейти в итальянскую Серию А. Один из грандов местного футбола готов заплатить за него от 10 до 12 миллионов евро.

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