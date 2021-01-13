Увімкнув режим Неймара: фінт футболіста збірної України став популярним у мережі

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук виконав красивий трюк у матчі бельгійського чемпіонату та вразив своєю технікою користувачів Instagram з усього світу.

На сторінці знаменитого футбольного каналу 433 в соціальній мережі з'явився короткий ролик із нашим співвітчизником у головній ролі. Згідно з підписом до відео, українець "увімкнув режим Неймара" та п'ятою зупинив довгу передачу партнера по команді, продовживши позиційну атаку "Гента". За 20 годин фінт Яремчука зібрав понад 400 тисяч уподобань і більш як 800 коментарів.

У нинішньому сезоні він узяв участь у 15 матчах клубу в чемпіонаті Бельгії, забив дев'ять голів і віддав три результативних передачі. У пасиві Романа також є одне вилучення, отримане за хамський вчинок уже на 22-й хвилині одного з поєдинків. Вартість українця, за версією порталу Transfermarkt, становить 11 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, Яремчук може перейти в італійську Серію А. Один із грандів місцевого футболу готовий заплатити за нього від 10 до 12 мільйонів євро.