Видео дня. Спецназ начал стрелять по футболистам, которые погнались за арбитром в матче чемпионата Парагвая

Видео с футбольного матча одного из низших дивизионов в Парагвае стало хитом в интернете. На кадрах видно, судья убегает от разгневанных игроков, после чего в последних стреляет местная полиция.

Причиной конфликта стали действия рефери, который по мнению одной из команд, дал слишком рано финальный свисток. Футболисты пошли разбираться с арбитром, тот начал убегать, за него вступились бойцы спецназа, которые открыли огонь резиновыми пулями.

Все это сопровождалось летящими с трибун камнями и креслами.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Парагвая Асунсьоне во время перестрелки в VIP-зоне амфитеатра имени Хосе Асунсьона Флореса погибла 29-летняя фитнес-модель и блогер Кристина Вита Аранда, жена игрока футбольного клуба "Олимпия" Ивана Торреса. Предварительно, она и другие зрители концерта группы Binomio de Oro попали под перекрестный огонь.

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