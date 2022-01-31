29-летняя жена известного футболиста погибла во время стрельбы на концерте

В столице Парагвая Асунсьоне во время перестрелки в VIP-зоне амфитеатра имени Хосе Асунсьона Флореса погибла 29-летняя фитнес-модель и блогер Кристина Вита Аранда, жена игрока футбольного клуба "Олимпия" Ивана Торреса. Предварительно, она и другие зрители концерта группы Binomio de Oro попали под перекрестный огонь.

Жертвой инцидента также стал мужчина по имени Маркос Игнасио Рохас Мора, а ранения получили четыре человека в возрасте от 23 до 40 лет. По неподтвержденным данным, предполагаемой целью стрельбы был торговец наркотиками, передает Daily Star (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Левый защитник Торрес, бывший игрок сборной U20, тоже присутствовал на концерте, хотя не так давно объявлял, что будет разводиться с Арандой после 10 лет брака. Парагвайский футболист не пострадал, хотя и перенес приступ паники.

По данным местных СМИ, он помогал доставить свою жену в больницу. Женщина скончалась в медучреждении в результате пулевого ранения в голову.

Известно, что у модели и спортсмена, который начал свою карьеру в парагвайском клубе "Серро Портеньо", есть трое общих детей.

Смерть Аранды подтвердила директор Национальной больницы Итаугуа Иоланда Гонсалес. Она рассказала, что медики интубировали пострадавшую и в течение как минимум 25 минут пытались реанимировать, но сердце женщины запустить не вышло. "Она умерла после длительных попыток спасти ей жизнь", – сказала Гонсалес.

Аранда активно вела страницу в Instagram и имела более 445 тыс. подписчиков. Описывала себя как личного тренера, хотя также работала моделью.

Жена парагвайского футболиста рассказывала, что ей нравятся тренировки, потому что они помогают контролировать стресс и беспокойство, придают не только физическую силу, но и уверенность.

Видео со стадиона, записанное очевидцем после стрельбы:

#URGENTE



📌 El concierto Ja'umina Fest en el anfiteatro de San Bernardino fue suspendido por disparos. Aparentemente una conocida ex modelo fue herida junto a otras dos personas más.

Noticia en desarrollo.



pic.twitter.com/mAN3mYEozp — América Paraguay 🇵🇾 📺 (@AmericaTVPy) January 31, 2022

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Париже трагически умер французский фотограф Рене Робер. Он упал посреди улицы в центре города и пролежал на тротуаре около девяти часов, но за это время никто не пришел ему на помощь. Знаменитость скончался в больнице в результате сильного переохлаждения.