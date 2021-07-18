"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко и потерять 16 миллионов фунтов стерлингов – СМИ

"Вест Хэм" готов расстаться с украинцем Андреем Ярмоленко всего за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,3 млн евро). Если трансфер состоится, то "молотобойцы" потеряют на нем 16 миллионов фунтов.

Как сообщает издание Football Insider, лондонский клуб ведет переговоры с "Фенербахче" о потенциальном переходе бывшего игрока "Динамо". Ярмоленко якобы не отвечает требованиям главного тренера Дэвида Мойеса, а руководство хочет разгрузить зарплатную ведомость с помощью его продажи.

Несмотря на это, агент футболиста Вадим Шаблий в разговоре с представителями Instagram-канала "Брутальный футбол" опроверг информацию о том, что наш соотечественник ведет переговоры с турецкими клубами.

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Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" Дортмунд летом 2018 года за 18 миллионов фунтов стерлингов. Из-за частых травм украинцу не удалось стать ключевым игроком лондонцев.

В минувшем сезоне на его счету всего один выход в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги и 13 появлений на поле с лавки для запасных. Результативными действиями в АПЛ ему отметиться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко отлично проявил себя на Евро-2020 в составе сборной Украины. Игрок "Вест Хэма" был признан лучшим игроком нашей национальной команды.