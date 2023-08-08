'Вернут в каменный век'. Андронов назвал судьбу России, отметив 'недоразвитость общества'

Известный российский комментатор Алексей Андронов уверен, что введение множества запретов в стране негативно скажется на ее уровень развития. По словам спортивного журналиста, все прелести настоящей свободы он ощущал лишь до 2014 года.

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"Мы ее почувствовали в первое десятилетие этого века. Свобода волеизъявления, путешествий и просмотра контента. Вырезания сцен из фильмов, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. В то же время последние законы приведут только к большему вниманию молодежи к запретным темам", - цитирует Андронова sports.ru.

По мнению комментатора, также очень негативно сказывается на развитие страны невозможность путешествовать.

Я не знаю, насколько этой цифре можно доверять, но видел, что у нас 75% жителей никогда не имели загранпаспортов. А 80% с лишним никогда не были за границей. Это очень плохо и говорит о недоразвитости общества. Свободный человек, путешествуя, видит разные модели и может их сравнивать. Получать критическое мышление", – подытожил Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андронов развенчал ложь пропагандистов "Матч ТВ", который в эфире программы "Есть тема" рассказали о "декларации о нейтралитете" для российских теннисистов.

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