В 'Зените' заявили, что ФИФА и УЕФА дисквалифицировали российские команды 'под детсадовским предлогом'

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал смешными поводы для отстранения российских команд от международных турниров. Менеджер "сине-бело-голубых" послал открытые угрозы в адрес мирового футбольного сообщества.

В интервью порталу Чемпионат.com Медведев использовал традиционный кремлевский штамп о спорте вне политики. Он пригрозил местью за наказания футболистов из РФ.

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"Всегда провозглашалось – спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, в текущей ситуации просто попран. Это с нашими паралимпийцами приехавшими, которым не дали участвовать, нашими пловцами, футболистами, "Спартаку" не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шансы. Причем под детсадовским предлогом, что они не будут с россиянами играть. Ну, мы это запомним", – сказал Медведев.

Напомним, все российские клубные и национальные команды были отстранены от международных турниров из-за нападения РФ на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Во время празднования завоевания золотых медалей бывший украинский футболист Анатолий Тимощук отметился публичными приветствиями в адрес россиян.