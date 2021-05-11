В Швеции футболист забил гол и погнул ворота соперников. Видео

Нападающий "Мьельбю" Якоб Бергстрем отличился необычным победным голом в ворота "Эстерсунда" (1:0) в матче пятого тура чемпионата Швеции.

На 37-й минуте встречи 26-летний игрок откликнулся на подачу партнера с фланга и замкнул ее ударом головой под перекладину. Ситуация несла определенную опасность для здоровья футболиста, поскольку, переправив мяч в сетку, он по инерции на большой скорости влетел в правую штангу. Столкновение получилось настолько сильным, что ворота, которые защищал голкипер "Эстерсунда", погнулись.

Этот мяч стал единственным в поединке и принес "Мьельбю" вторую победу в сезоне. Хозяева встречи идут девятыми с семью очками. На счету "Эстерсунда" пять баллов и 12-е место в чемпионате. В минувшем сезоне первые финишировали на пятой позиции, а вторые были близки к вылету во второй дивизион.

Отметим, что для Бергстрема этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский голкипер "Зенита" Александр Васютин, который выступает за шведский "Юргорден" на правах аренды, пропустил решающий мяч в поединке ударом с центра поля.