В Шотландии футболист забил фантастический гол с центра поля на последней секунде. Видео

Нападающий "Хартс" Стивен Хамфрис отметился невероятным ударом в матче чемпионата Шотландии по футболу в Премьер-лиге. Эпизод случился в домашнем поединке 25-го тура против "Данди Юнайтед".

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"Хартс" доминировал всю игру и смог забить 2 мяча. В концовке гости устроили массированную атаку, забыв про оборону. На 8-й добавленной минуте игроки "Данди" потеряли мяч, его подхватил Хамфрис и недолго думая нанес мощный "выстрел" по воротам Марка Биригитти.

Голкипер видел момент удара, но ничем уже помочь своей команде не смог. Круглый снаряд пролетел над его головой, угодив четко в створ.

На следующий день Хамфрис выложил в Twitter видео своего шедевра, лаконично его подписав: "Если не будешь бить, то не забьешь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее центральный защитник харьковского "Металлиста" Богдан Порох отметился роскошным голом, ударив с центра поля.

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