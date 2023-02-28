Украинский футболист забил сумасшедший гол с центра поля. Видео

Центральный защитник харьковского "Металлиста" Богдан Порох отметился роскошным голом в товарищеском матче на сборах в Турции. 22-летний футболист поразил ворота "Дордоя" (Кыргызстан) ударом с центра поля.

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На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу украинцев Богдан увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот. Недолго думая мощным "выстрелом" игрок "Металлиста" отправил круглый снаряд четко в ворота.

Встреча в итоге завершилась победой команды из Харькова со счетом 3:1. Всего харьковчане в Турции провели 12 спаррингов, победив в трех. 5 марта подопечные Александра Призетко проведут первую официальную игру в году. В 16-м туре УПЛ "Металлист" сыграет против "Руха".

Отметим, что Порох является воспитанником харьковской футбольной школы "Космос" . Позже занимался в школах донецкого "Металлурга" и "Днепра", выпускник Днепропетровского высшего училища физкультуры.

На профессиональном уровне выступал за молодежные команды "Стали" из Каменского, "Николаев-2" и "Николаев".

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