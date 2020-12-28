В Саудовской Аравии футболист забил "автогол 2020 года"

Михаил Морозов Футбол 16:19, 28.12.2020

В матче 10-го тура высшего футбольного дивизиона Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Дамаком" был забит нелепый автогол.

Знаменитый Instagram-канал 433 опубликовал видео этого курьезного момента, назвав его "лучшим автоголом 2020 года". На 48-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу хозяев их бразильский защитник Майкон решил отдать пас голкиперу, но не увидел, что тот вышел далеко из ворот, и отправил мяч ему за шиворот.

В комментариях многие пользователи отметили, что вина в пропущенном голе лежит в первую очередь на голкипере, поскольку он мог хотя бы попытаться перевести игровой снаряд на угловой.

Этот гол стал последним в матче, который закончился вничью 2:2. "Аль-Наср" и "Дамак" являются соседями по турнирной таблице, занимая предпоследнее и последнее места, соответственно. Они набрали по 8 очков на старте сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Хорватии Деян Ловрен забил крайне нелепый автогол в ворота "Зенита" в матче со "Спартаком", когда хотел грудью сбросить мяч вратарю, но случайну перекинул игровой снаряд через него.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Украине повысили тариф на электроэнергию почти в 2 раза, но и это не предел: сколько будем платить

Резников объяснил, почему Россия пытается возродить СССР

Кулеба назвал российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием против Украины

Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

Умер известный французский модельер Пьер Карден