У Саудівській Аравії футболіст забив "автогол 2020 року"

Михайло Морозов Футбол 16:19, 28.12.2020

У матчі 10-го туру вищого футбольного дивізіону Саудівської Аравії між "Аль-Насром" і "Дамаком" був забитий безглуздий автогол.

Знаменитий Instagram-канал 433 опублікував відео цього курйозного моменту, назвавши його "найкращим автоголом 2020 року". На 48-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1 на користь господарів їхній бразильський захисник Майкон вирішив віддати пас голкіперу, але не побачив, що той вийшов далеко з воріт, та відправив м'яч йому за комірець.

У коментарях багато користувачів відзначили, що винним у пропущеному голі є в першу чергу голкіпер, оскільки він міг хоча б спробувати перевести ігровий снаряд на кутовий.

Цей гол став останнім у матчі, який закінчився внічию 2:2. "Аль-Наср" і "Дамак" є сусідами за турнірною таблицею. Вони посідають передостаннє й останнє місця, відповідно, та набрали по 8 очок на старті сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Хорватії Деян Ловрен забив вкрай безглуздий автогол у ворота "Зеніта" в матчі зі "Спартаком", коли хотів грудьми скинути м'яч воротареві, але випадково перекинув ігровий снаряд через нього.

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