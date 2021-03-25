В России восхитились Украиной после ничьей с Францией в отборе на ЧМ-2022

Российские футбольные болельщики не оставили без внимания сенсационную ничью сборной Украины в выездном матче с Францией (1:1) на старте отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

В комментариях под отчетом об этом поединке пользователи из РФ не скрывали своего восторга от игры нашей национальной команды, а также отметили не самое выразительное выступление своей сборной во встрече с Мальтой. Подопечные Станислава Черчесова сумели одолеть одну из слабейших европейских команд со счетом 3:1.

"Молодцы, украинцы! Просто красавцы!", "Поздравляю украинцев. Команда действительно играла с сердцем. За свою стыдно с Мальтой", "Украина удивляет, молодцы. А за Россию стыдно было сегодня", "Украина очень понравилась. Подстраховка на каждом квадратном метре. Идеально по линиям в обороне, как по линейке. Французы ничего не создали? Ничего подобного. Им просто не дали ничего создать".

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Напомним, что сборная Украины проведет еще два матча отборочного турнира в марте. Сначала наши соотечественники встретятся с Финляндией (28-го), а затем – с Казахстаном (31-го).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер нашей команды Андрей Шевченко и наставник французов Дидье Дешам поделились своими впечатлениями от игры.

Александр Зинченко установил рекорд сборной Украины в поединке с действующими чемпионами мира.