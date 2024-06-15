В России пропагандисты испугались сборной Украины по футболу

Главный спортивно-пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" отказался показывать матчи с участием сборной Украины на групповом этапе и ранних стадиях плей-офф чемпионата Европы по футболу-2024, сообщает издание "Черта" со ссылкой на источники в телеканале. Права на трансляцию Евро-2024 также получил российский онлайн-кинотеатр "Окко", который принадлежит "Сбербанку". Там показывать игры украинской сборной будут.

Видео дня

"Сборную Украины будут показывать на "Окко". На каналах холдинга "Матч", насколько я понимаю, их не будет даже в повторе. А что будет, если Украина выйдет в плей-офф, честно говоря, понятия не имею. Подозреваю, что на "Матче" пока и сами не знают", – говорит бывший комментатор "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко.

Источники "Черты" в компании "Матч" подтвердили, что на эфирном телевидении, то есть "на кнопке", матчи сборной Украины показывать не будут даже на ранней стадии плей-офф.

"Может, где-то там, совсем наверху, и есть какой-то план на случай успеха сборной Украины, но ни на каких совещаниях ничего такого не обсуждалось, и никто об этом не говорит сейчас ни слова. Мы вообще живем в режиме решения проблем по мере их поступления", – заявили "Черте" источники в телекомпании.

На коллаже к анонсу матча Румыния - Украина на "Окко" Артем Довбик стоит позади румынского футболиста, чтобы на его футболке не было видно герб Украины.

Напомним, что 17-й чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Наша сборная в четвертый раз подряд принимает участие в континентальном первенстве.

Команда Сергея Реброва через раунд плей-оф преодолела квалификацию к первенству, когда поочередно добыла волевые победы над командами Боснии и Исландии.

17 июня "желто-синие" стартуют на ЧЕ игрой против Румынии. Уже известно, какие телеканалы покажут встречу. Также опубликованы букмекерские прогнозы на этот поединок.

Перед первой игрой турнира Украина испытывает проблемы с одним из своих лидеров. Виталий Миколенко получил травму в товарищеской игре с Молдовой. Его участие в чемпионате под вопросом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!