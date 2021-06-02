В России футбольный матч закончился поражением обеих команд

В России футбольный матч чемпионата Приморья между "Энергией-Димир" и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва (КСШОР) завершился крайне необычным исходом. Обеим командам было присуждено техническое поражение из-за драки между болельщиками.

Как сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на региональную Федерацию футбола, организаторы поединка, который состоялся еще 26 мая, не согласовали его проведение с местным управлением Министерства внутренних дел и администрацией Артемовского городского округа. Фанаты двух клубов устроили драку, по итогам которой были задержаны несколько жителей Владивостока в возрасте от 16 до 23 лет. Трое мужчин обратились в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

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Команде КСШОР было засчитано техническое поражение за вмешательство в ход матча лиц, которые не являются игроками или ее официальными представителями. Отягчающим обстоятельством стало то, что их действия привели к досрочному завершению поединка и массовым беспорядкам.

Что касается "Энергии-Димир", то санкции по отношению к клубу продиктованы тем, что хозяева матча не смогли обеспечить его безопасное проведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, чеченские футболисты спровоцировали массовую драку на матче чемпионата России.