В России футболисты избили арбитра во время матча. Видео

Арбитр из Камеруна Жорж Максим был избит в Челябинске на футбольном матче Северо-Западной лиги (любительский дивизион). Инцидент случился на матче "Бажов" - "Катрен".

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После того, как судья удалил нападающего "Бажова" Титала Снджояна, это не понравилось брату игрока. 35-летрий Телман Снджоян начал кричать на судью, а затем отвесил тому оплеуху.

Максим показал красную карточку и агрессору, но того это не остановило. Снджоян схватил камерунца за ноги и кинул на газон. На поле завязалась потасовка, которую попытались разнять остальные участники поединка.

По сообщению местных СМИ, обе стороны конфликта серьезных травм не получили. Сам судья отказался от претензий и не стал комментировать происшествие.

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