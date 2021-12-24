В России депутат предложил штрафовать футболистов за игру в сборной и нарвался на ответку

Футболистов сборной России необходимо финансово наказывать за плохие результаты команды и плохую игру в национальном чемпионате. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Султан Хазмаев.

По его мнению, это позволит повысить мотивацию игроков и их самоотдачу на поле, пишет Чемпионат.com. Наказания также надо применять и при недовольстве болельщиков команды.

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"Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключён в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей", – говорится в заявлении депутата.

В ответ на это болельщики предложили применить такую норму и в отношении парламентариев. "Пора выпустить закон о штрафах Госдумы за плохие законы!", "Хорошо, тогда давайте депутатов за коррупцию расстреливать?", "Люди которые должны принимать лекарства – принимают законы! Дичь какая...", "Как насчет штрафов для чиновников?" – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу не сумела пробиться на чемпионат мира-2022, уступив в решающем матче Хорватии. Теперь команда Валерия Карпина сыграет в стыках, где их первыми соперниками станут поляки.