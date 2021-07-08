В Португалии арестовали президента "Бенфики": СМИ раскрыли подробности

Президента "Бенфики" Луиша Филипе Виейру арестовали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег. Также был задержан его близкий друг и по совместительству бизнес-партнер Хосе Антонио дос Сантос.

Как сообщает издание SOL, более 100 сотрудников правоохранительных органов провели обыски на стадионе и в офисах португальского гранда, в штаб-квартире банка Novo Banco и других компаниях, связанных с деятельностью Виейры. Задержание президента "орлов" стало кульминацией операции против преступной группировки под названием Монте Бранко, которая была ликвидирована в 2011 году.

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Вышеупомянутая швейцарская организация помогала многим бизнесменам уклоняться от выплаты налогов и отмывать деньги на территории Португалии. Отмечается, что из-за действий Виейры государство и частные компании потеряли около 100 миллионов евро.

Если после ареста президент "Бенфики" покинет свой пост, то его место займет первый вице-президент клуба и знаменитый экс-футболист Руй Кошта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в донецкий "Шахтер" перешел талантливый игрок "орлов" Педриньо.