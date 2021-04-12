В первый день продажи акций НК "Верес" получил заявки на общую сумму почти 36 млн грн

12 апреля 2021 Народный футбольный клуб "Верес" начал продажу своих акций на бирже ПФТС. О чем сообщил Президент НК "Верес" Иван Надеин во время онлайн пресс конференции, организованной совместно с партнерами Concorde Capital, Parimatch и "МТБ Банк" в PM HUB.

За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35790000 грн.

Всего в свободное обращение поступили 500 000 простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составит 100 грн.

Иван Надеин рассказал, что это важный день для украинского спорта.

"Мы делаем что-то историческое. Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, стать частью большой семьи "красно-черных" и, подчеркиваю, получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет из числа акционеров. Они будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений. Это европейская модель управления. Надеюсь, после НК "Верес" на подобный шаг пойдут другие клубы и вместе мы сделаем революцию в украинском футболе", - заявил Иван Надеин.

Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа отметил, что стоимость акций может меняться в зависимости от баланса спроса и предложения: "Сейчас мы продаем бумаги по номиналу 100 грн за акцию, но очень скоро все может измениться и их стоимость возрастет. Мы видим очень много успешных кейсов таких проспектов, например, в турецком или польском чемпионатах. Кстати, считаю, что украинский чемпионат намного ярче и имеет большой потенциал".

По словам директора по связям с общественностью Parimatch Ukraine Вадима Мисюры, Украине нужно возвращать веру не только спорт, но и в финансовые инструменты: "Parimatch, как один из лидеров рынка, всегда находится рядом с интересными инновационными проектами. Первое спортивное IРО, инициаторами которого стали НК "Верес", "МТБ БАНК" и Concorde Capital, является амбициозным и направлено на поддержку и развитие украинского спорта. Такими проектами мы возвращаем доверие к финансовым механизмам и создаем в Украине условия для становления инвестиционной культуры".

В свою очередь Председатель Правления МТБ Банка Юрий Кралов рассказал, что это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его.

"Мы с удовольствием поддержали идею первого спортивного IРО. Этот кейс - начало, чтобы наш внутренний фондовый рынок преобразился, появился новый источник привлечения средств, а бизнес стал более открытым. Такие шаги также способствуют привлечению инвестиций. Стать акционером клуба не сложно, достаточно оставить заявку на сайте и открыть в банке счет. Сама же сделка заключается минут за 15", - заявил Юрий Кралов. Чтобы стать акционером народного клуба "Верес", нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте народного клуба.

Также для приобретения акций можно обращаться в "МТБ БАНК" или в Concorde Capital.

Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.

Справка:

"Верес" (Ровно) - украинский футбольный клуб, участник соревнований Первой лиги (3-е место в турнирной таблице Первой лиги по состоянию на 16 марта 2021, претендент на выход в украинскую Премьер-лигу). Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

Concorde Capital - ведущая украинская инвестиционная компания, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более 3 млрд долларов США для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.

Parimatch - всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и мире. Компании Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. Parimatch Ukraine является частью глобального холдинга Parimatch и крупнейшим меценатом спорта в Украине. Бренд является драйвером развития крупнейших спортивных проектов страны: Национальной сборной Украины по футболу, ФК "Шахтер", Федерации баскетбола Украины, Украинской хоккейной лиги, любительского спорта и др. Компания является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: "SBC awards", "Effie Awards", "Человек Года" и др. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

ЧАО "МТБ БАНК" работает на финансовом рынке Украины с 1993 года. Сегодня это пять десятков отделений в 12 регионах Украины. МТБ БАНК является членом таких международных организаций, как: Master Card Worldwide, Visa International Inc., Union Pay International, Western Union, SWIFT, Thomson Reuters. Банк является действительным участником Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC), также банку предоставлено ГНС Украины статус гаранта, который имеет право предоставлять органам доходов и сборов финансовые гарантии обеспечения уплаты таможенных платежей.