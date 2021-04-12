В перший день продажу акцій НК "Верес" отримав заявки на загальну суму майже 36 млн грн

12 квітня 2021 року Народний футбольний клуб "Верес" розпочав продаж своїх акцій на біржі ПФТС. Про що повідомив Президент НК "Верес" Іван Надєїн під час онлайн пресконференції, влаштованої спільно з партнерами Concorde Capital, Parimatch та "МТБ Банк" у PM HUB.

За перший торговельний день клуб отримав заявок на купівлю акцій на загальну суму 35 790 000 грн.

Всього у вільний обіг надійшли 500 000 простих іменних акцій, стартова номінальна вартість кожної становитиме 100 грн.

Іван Надєїн розповів, що це важливий день для українського спорту.

"Ми робимо щось історичне. Вперше усі охочі можуть отримати власну частку у футбольному клубі, стати частиною великої родини "червоно-чорних" і, наголошую, отримати інструменти контролю та управління. Після завершення IPO буде сформована нова наглядова рада з-поміж акціонерів. Вони матимуть доступ до документів і впливатимуть на ухвалення ключових рішень. Це європейська модель управління. Сподіваюся, після НК "Верес" на подібний крок підуть інші клуби і разом ми зробимо революцію в українському футболі", – заявив Іван Надєїн.

Генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа зауважив, що вартість акцій може змінюватися в залежності від балансу попиту та пропозиції: "Наразі ми продаємо папери за номіналом 100 грн за акцію, але дуже скоро все може змінитися і їхня вартість зросте. Ми бачимо дуже багато успішних кейсів таких проспектів, наприклад, у турецькому або польському чемпіонатах. До речі, вважаю, що український чемпіонат набагато яскравіший й має великий потенціал".

За словами Директора зі зв’язків з громадськістю Parimatch Ukraine Вадима Місюри, Україні треба повертати віру не лише спорт, але й в фінансові інструменти: "Parimatch, як один із лідерів ринку, завжди знаходиться поруч з цікавими інноваційними проектами. Перше спортивне ІРО, ініціаторами якого стали НК "Верес", "МТБ БАНК" та Concorde Capital, є амбіційним та направлене на підтримку та розвиток українського спорту. Такими проектами ми повертаємо довіру до фінансових механізмів й створюємо в Україні умови для становлення інвестиційної культури".

Своєю чергою Голова Правління МТБ БАНКу Юрій Кралов розповів, що це перший проект IPO за останні 15 років й сам процес купівлі акцій ще потребує вдосконалення, але всі учасники процесу намагаються максимально спростити його.

"Ми із задоволенням підтримали ідею першого спортивного ІРО. Цей кейс – початок, щоб наш внутрішній фондовий ринок перевтілився, з’явилося нове джерело залучення коштів, а бізнес став більш відкритим. Такі кроки також сприяють залученню інвестицій. Стати акціонером клубу не складно, достатньо залишити заявку на сайті та відкрити у банку рахунок. Сама ж угода укладається хвилин за 15", - заявив Юрій Кралов. Щоб стати акціонером народного клубу "Верес", потрібно особисто або дистанційно подати паспорт та індивідуальний податковий номер, підписати договори на відкриття брокерського рахунку і рахунку в депозитарії. З детальною інструкцією можна ознайомитися на сайті народного клубу.

Також для придбання акцій можна звертатися в "МТБ БАНК" або у Concorde Capital.

Всього передбачено чотири рівні преференцій для акціонерів.

Довідка:

"Верес" (Рівне) – український футбольний клуб, учасник змагань Першої ліги (3-тє місце в турнірній таблиці Першої ліги станом на 16 березня 2021 року, претендент на вихід в Українську прем’єр-лігу). Клуб заснований у 1957 році. Учасник вищої ліги України в сезонах 1992/93 — 1994/95, 2017/18. Півфіналіст Кубка України 1993/94.

Concorde Capital – провідна українська інвестиційна компанія, заснована у 2004 році. Надає повний спектр міжнародних брокерських та інвестиційних послуг. Використовуючи різні фінансові інструменти, компанія залучила понад 3 млрд доларів США для українських компаній у сфері металургії, автомобілебудування, нерухомості, а також хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторі.

Parimatch – всесвітньо відомий бренд зі спортивного беттінгу. Одна з найпопулярніших інноваційних онлайн платформ для ставок у Європі та світі. Компанію Parimatch було засновано в Києві в 1994 році. Parimatch Ukraine є частиною глобального холдингу Parimatch та найбільшим меценатом спорту в Україні. Бренд є драйвером розвитку найбільших спортивних проектів країни: Національної збірної України з футболу, ФК "Шахтар", Федерації баскетболу України, Української хокейної ліги, аматорського спорту й ін. Компанія є лауреатом великої кількості світових та всеукраїнських премій: “SBC awards”, “Effie Awards”, “Людина Року” й ін. Бренд активно розвиває соціальні проекти в межах діяльності фонду Parimatch Foundation.

ПАТ "МТБ БАНК" працює на фінансовому ринку України з 1993 року. Сьогодні це п’ять десятків відділень в 12 регіонах України. МТБ БАНК є членом таких міжнародних організацій, як: Master Card Worldwide, Visa International Inc., Union Pay International, Western Union, SWIFT, Thomson Reuters. Банк є дійсним учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC), також банку надано ДПС України статус гаранта, який має право надавати органам доходів і зборів фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.