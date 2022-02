В отборе ЧМ-2022 забит "самый причудливый гол" в истории футбола. Видео

Сборная Канады по футболу в четверг, 3 февраля, со счетом 2:0 обыграла команду Сальвадора в квалификации на чемпионат мира-2022 и сделала серьезный шаг на выход в финальную часть. "Клиновые листья", которые участвовали в турнире всего один раз в своей истории, занимают первое место в квалификационной таблице КОНКАКАФ, имея три игры в запасе.

Первый гол в игре был забит на 66-й минуте капитаном "Бешикташа" Атибой Хатчинсоном. Этот мяч в соцсетях назвали "самым причудливым в истории футбола".

ONE OF THE WILDEST GOAL'S YOU'LL EVER SEE! 🤯



OFF THE POST, OFF THE DEFENDER, OFF ATIBA HUTCHINSON.



CANADA TAKE THE LEAD IN DRAMATIC FASHION. 🇨🇦 pic.twitter.com/4GQp06wZ1K