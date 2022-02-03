В отборе ЧМ-2022 забит "самый причудливый гол" в истории футбола. Видео

Сборная Канады по футболу в четверг, 3 февраля, со счетом 2:0 обыграла команду Сальвадора в квалификации на чемпионат мира-2022 и сделала серьезный шаг на выход в финальную часть. "Клиновые листья", которые участвовали в турнире всего один раз в своей истории, занимают первое место в квалификационной таблице КОНКАКАФ, имея три игры в запасе.

Первый гол в игре был забит на 66-й минуте капитаном "Бешикташа" Атибой Хатчинсоном. Этот мяч в соцсетях назвали "самым причудливым в истории футбола".

ONE OF THE WILDEST GOAL'S YOU'LL EVER SEE! 🤯



OFF THE POST, OFF THE DEFENDER, OFF ATIBA HUTCHINSON.



CANADA TAKE THE LEAD IN DRAMATIC FASHION. 🇨🇦 pic.twitter.com/4GQp06wZ1K — Watch Inter vs. AC Milan on Paramount+ (@CBSSportsGolazo) February 3, 2022

Еще один игрок "Бешикташа" Сайл Ларин сделал фланговый прострел в штрафную площадку, начав целую цепь случайных попаданий. Мяч попал в голкипера, отскочил в центрального защитника Эрика Завалеты, срикошетил от него в спину Хатчинсону, лежавшему на земле, и по невероятной траектории мимо голкипера Кевина Карабантеса влетел в ворота.

Видео дня

"Очевидно, что это был очень удачный гол. Мяч пересек черту, а значит, все легитимно. В футболе иногда нужна удача", - прокомментировал это взятие ворот Хатчинсон.

Менее чем за сутки видео собрало порядка 700 000 просмотров в Twitter.

Команда Джона Хердмана идет без поражений в 11 матчах группового этапа, выиграв семь из них.

Победа над Сальвадором позволила им оторваться на четыре очка от соперников из США и Мексики.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад бельгийский нападающий "Ноттс Каунти" Элиша Сэм отметился невероятным ударом в четвертьфинальном матче Кубка Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорда".