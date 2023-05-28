В Одессе умер известный украинский футболист

Известный украинский футболист Дмитрий Каряка скончался на 45-м году жизни в Одессе. Как сообщил у себя в Facebook журналист и Леонид Францескевич, воспитанник запорожского "Металлурга" два года боролся с тяжелой болезнью. В 2021-м ему диагностировали боковой амиотрофический склероз.

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Расцвет профессиональной карьеры Каряки, выступавшего на позиции полузащитника пришелся на 1995-2000 годы, во время выступления за запорожский клуб "Виктор", существовавший в 1992—2000 годах. Затем Дмитрий перешел в одесский "Черноморец".

В активе футболиста "серебро" (1998/99) и "бронза" (2001/02) Первой лиги. В Высшей лиге провел 62 игры, забил 5 мячей, в Первой лиге — 65 игр, 1 мяч, во Второй лиге — 123 игры, 11 мячей. С 2001 по 2005-й 93 раза выходил на поле в футболке столичной "Оболони", забив два гола.

Также в послужном списке хавбека выступление за "Сокол", "Подолье" и "Днестр".

С 2009 по 2017 год играл за любительские команды. У покойного остались жена и две дочери.

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