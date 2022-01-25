В матче Кубка Африки произошел редчайший случай в истории футбола

Драматическим и крайне необычным получился матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между сборными Камеруна и Коморских островов. Перед началом игры в Яунде, столице Камеруна, в давке у стадиона погибло восемь человек, а команда гостей вынуждена была играть с защитником на позиции вратаря.

На странице Федерации футбола Коморских островов в Twitter сообщили, что все три голкипера не могут выйти на матч. Один из них болен коронавирусом, второй переболел, но не прошел самоизоляцию, а у третьего случилось пищевое отравление. Поэтому место на последнем рубеже решил занять защитник Шакер Аль-Хадур ростом всего 172 см.

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Ситуация для команды Коморских островов усугубилась уже на седьмой минуте после удаления одного из футболистов за грубость. Тем не менее, гости достойно держались, уступили со счетом 1:2, а их игрок Юссуф М'Шангама забил шикарный мяч со штрафного.

Новоиспеченный голкипер Аль-Хадур отбил четыре удара в створ ворот и заслужил похвалу от партнеров и тренеров.

Кроме Камеруна, в 1/4 финала также уже вышли Гамбия, Буркина-Фасо и Тунис.

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