В Камеруне у стадиона перед матчем Кубка африканских наций произошла давка, погибли восемь человек

В понедельник, 24 января, в столице Камеруна Яунде перед матчем Кубка африканских наций у входа на стадион "Олембе" произошла давка болельщиков. В результате инцидента восемь человек погибли и около 50 получили ранения.

Как сообщает NDTV, толпа пыталась пройти на матч принимающей страны с Коморскими островами. Несмотря на то, что вместимость стадиона в 60 000 человек была ограничена из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, на игру камерунских "Неукротимых львов" лимит с 60% заполненности увеличили до 80% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В предварительном отчете министерства здравоохранения отметили, что официально было зарегистрировано восемь смертей, среди которых: две женщины в возрасте тридцати лет, четверо мужчин в возрасте тридцати лет, один ребенок, одно тело забрала семья – кто это был, не уточняется.

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В министерстве заявили, что пострадавших забрали кареты скорой помощи, но "интенсивное дорожное движение замедлило движение транспорта".

По данным ведомства, в результате давки пострадали около 50 человек, в том числе два человека с множественными травмами и еще двое с тяжелыми ранениями головы. По словам очевидцев, также пострадали дети.

В свою очередь в Конфедерации африканского футбола (CAF), которая проводит главное соревнование континента, заявили, что "расследуют ситуацию и пытаются получить более подробную информацию о том, что произошло".

Министр здравоохранения Камеруна Манауда Малачи посетил пострадаших в клинике и заверил, что на данный момент им бесплатно оказывается всяческая помощь.

Камерун впервые за 50 лет принимает Кубок Африки. Центральноафриканская страна должна была принять турнир в 2019 году, но тогда мероприятие было передано Египту из-за серьезных опасений по поводу подготовки Камеруна, особенно готовности его стадионов.

Сейчас "Олембе" – главный стадион месячного турнира, на котором пройдут еще три игры, в том числе финал, который состоится 6 февраля. Игру в день трагедии, 24 января, Камерун выиграл со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января в столице Камеруна Яунде в популярном ночном клубе Liv's Yaouba произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 17 человек. Еще семь получили серьезные ранения.