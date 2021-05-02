В матче чемпионата Украины арбитр удалил 5 футболистов гостевой команды

Главный арбитр Николай Байдюк показал 5 красных карточек в матче чемпионата Украины по футболу U-19 между "Олимпиком" и "Ингульцом" (3:1).

На 36-й минуте первым досрочно поединок на центральном стадионе Ирпеня закончил Роман Жилинский. На 79-й минуте Байдюк показал вторую желтую карточку полузащитнику Илье Цуркану.

На 82-й минуте прямую красную карточку перед собой увидел Артем Смоляков, а после финального свистка были удалены Сулейман Сейтхалилов и вратарь Николай Ярош. Все футболисты были из "Ингульца".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игрок "Гарфорда" Алекс Лоу из девятого по силе английского дивизиона заработал три карточки за 30 секунд, дважды грубо нарушив правила против соперников, и был удален с поля.