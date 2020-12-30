В матче чемпионата Англии по футболу был забит глупейший автогол. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги между "Вест Бромвичем" и "Лидс Юнайтед" был забит крайне нелепый автогол.

Счет открыли гости уже на девятой минуте встречи, когда футболист хозяев Роман Сойерс решил отдать пас на голкипера, но не увидел, что тот открылся в другой точке поля. Опрометчивая передача назад закончилась тем, что мяч спокойно закатился в пустые ворота "Вест Бромвича".

Еще до перерыва "Лидс" отличился четыре раза и снял все вопросы о победителе поединка, порадовав своих и нейтральных болельщиков красивыми голами. Гости выиграли матч с итоговым счетом 5:0 и поднялись на 11-е место. Теперь у них в активе 23 очка, а у "Вест Брома", который продолжает находиться внизу турнирной таблицы, – 8 пунктов.

Отметим, что в рамках 16-го тура АПЛ прошла также встреча с участием украинца Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма", который впервые за долгое время вышел в стартовом составе и стал лучшим игроком атаки в своей команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, английскую Премьер-лигу могут приостановить из-за коронавируса.