В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Английский "Манчестер Юнайтед" потерпел сенсационное поражение на выезде от скромных "Янг Бойз". Поединок в швейцарском "Стад де Сюисс" завершился со счетом 2:1.

По ходу матча коэффициент букмекеров на победу хозяев достигал уровня 17,00.

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Манкунианцы первыми открыли счет. На 13-й минуте после передачи Бруно Фернандеша отличился Криштиану Роналду, забив свой первый гол за МЮ в этом еврокубке.

На 66-й минуте Муми Нгамале смог отквитать один мяч.

Развязка наступила на последних секундах поединка, когда 25-летнему Джордану Сибачо удался победный удар.

Отметим, что с 35-й минуты англичане играли в большинстве, когда за грубую игру был удален Ван-Биссака.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед игрой лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал участником неприятного инцидента, когда ударом мяча в голову вырубил девушку-стюарда.