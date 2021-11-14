В Италии футболист забил рукой, повторив легендарный гол Марадоны. Арбитр мяч засчитал

Выходки Диего Марадоны до сих продолжают существовать в его бывшем клубе "Наполи", где молодой футболисты Диего Панцоло недавно повторил знаменитый гол своего тезки. На чемпионате мира 1986 года Марадона забил "рукой Бога" в ворота Англии.

Игрок молодежной команды "Наполи" таким же способом на последних минутах сравнял счет (2:2) в игре с ровесниками з "Ромы U-16".

Менее чем за 10 минут до конца матча Панцоло выпрыгнул выше всех, забросив мяч рукой.

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Игроки "Ромы" в ярости начали скандалить с рефери, но взятие ворот было засчитано.

На повторе ясно видно, что Панцоло забил мяч в сетку рукой, сделав это практически также, как знаменитый аргентинец в 1986 году.

За семь лет, проведенных на западном побережье Италии, аргентинец вместе с "Наполи" выиграл два титула Серии А, Кубок Италии и Кубок УЕФА.И похоже, что его менталитет "победы любой ценой" сохраняется в клубе даже после того, как он умер.

Напомним, что на мундиале 1986 года, который принимала Мексика, Марадона буквально в одиночку сделал Аргентину сильнейшей командой планеты. На пути к трофею в четвертьфинале "альбиселесте" встречались с англичанами.

На 51-й минуте встречи после срезки защитника аргентинец рукой переправил мяч в сетку, чего не заметили арбитры. После матча Марадона заявил, что это была "рука Бога".

Этот момент надолго остался в памяти голкипера сборной Англии Питера Шилтона.

"Не только я пострадал от Марадоны. Из-за того, что он сделал, пострадала вся команда Англии. В наши дни VAR получает много критики, но в такой ситуации он был бы идеальным решением для нас", – заявил Шилтон в свое время в интервью The Guardian.