В Испании вратарь спас команду, забив исторический гол на последней секунде. Видео

Марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну в 28-го туре чемпионата Испании по футболу забил гол на 94-й минуте и спас свою команду от поражения.

29-летний вратарь сборной Марокко в матче против "Вальядолида" на последних секундах пришел к чужим воротам, чтобы поучаствовать в розыгрыше углового.

После неразберихи в штрафной мяч отскочил к Буну и тот левой ногой с 7 метров отправил круглого точно в сетку. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Яссин Буну

Яссин Буну стал первым вратарем в истории "Севильи", забившим в поединке чемпионата Испании.

После этой ничьей "Севилья" набрала 55 очков и осталась на 5-м месте в Примере. "Вальядолид" идет 16-м (27 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вратарь дублирующего состава бухарестского "Стяуа" Разван Удря отметился невероятным голом в воротам "Волунтари-2" в очередном матче чемпионата в третьей лиге.