В Іспанії воротар врятував команду, забивши історичний гол на останній секунді. Відео

Марокканський голкіпер "Севільї" Яссін Буну в 28-го турі чемпіонату Іспанії з футболу забив гол на 94-й хвилині і врятував свою команду від поразки.

29-річний воротар збірної Марокко в матчі проти "Вальядоліду" на останніх секундах прийшов до чужих воріт, щоб взяти участь в розіграші кутового.

Після плутанини в штрафному м'яч відскочив до Буну і той лівою ногою з 7 метрів відправив круглого точно в сітку. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Яссін Буну

Яссін Буну став першим воротарем в історії "Севільї", який забив у поєдинку чемпіонату Іспанії.

Після цієї нічиєї "Севілья" набрала 55 очок і залишилася на 5-му місці в Прімері. "Вальядолід" йде 16-м (27 пунктів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воротар дублюючого складу бухарестського "Стяуа" Разван Удря відзначився неймовірним голом у воротах "Волунтарі-2" в черговому матчі чемпіонату в третій лізі.