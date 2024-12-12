В Испании устроили пророссийскую провокацию после гола в ворота 'Динамо'. Видео

Во время матча 6-го тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и испанским "Реал Сосьедад" на трибунах арены в Сан-Себастьяне произошел скандальный инцидент. После третьего гола в ворота украинской команды испанские фанаты вывесили флаг так называемой ДНР.

Видео дня

Провокационный жест вызвал возмущение среди украинских болельщиков, заметивших флаг в трансляции. Инцидент произошел на 33-й минуте игры, когда хозяева праздновали очередной забитый мяч. Ситуация вызывает вопросы к организаторам матча, ведь использование таких символов противоречит принципам УЕФА.

Украинские фанаты в социальных сетях уже призвали футбольные органы расследовать провокацию. Некоторые зрители предполагают, что ситуация могла быть спланирована, чтобы еще больше "насолить" украинскому клубу таким политическим подтекстом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!