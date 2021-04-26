В Испании арбитр вернул футболистов на поле после финального свистка и продолжил матч

В самой концовке матча 32-го тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Гранадой" (2:1) случился крайне необычный инцидент.

Как сообщает издание Marca, главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа добавил четыре минуты ко второму тайму, но дал финальный свисток после того, как команды сыграли всего три из них. Игроки "Гранады" остались недовольны этим решением, поэтому окружили судью и начали интересоваться, почему он закончил поединок раньше.

После консультаций с арбитром, работавшим с системой VAR (видеассистента рефери), Бенгоэчеа осознал свою ошибку и попросил футболистов "Севильи" вернуться на поле и доиграть одну компенсированную минуту. Многие из них уже ушли в подтрибунное помещение, сняли бутсы и гетры.

К счастью для судьи, после возобновления игры команды голов не забивали, а поединок так и завершился минимальной победой хозяев. Она позволила "Севилье" обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов и приблизиться к лидерам турнирной таблицы. "Гранада" сейчас занимает восьмую позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время другого матча испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Хетафе" первые ушли с поля из-за расизма.