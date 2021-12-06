В европейском футболе произошло уникальное событие, которое не случается годами. Видео

В минувшие выходные в национальных европейских чемпионатах по футболу забили два крайне необычных мяча. И оба – в итальянской Серии А. Турок Хакан Чалханоглу из "Интера" и колумбиец Хуан Куадрадо из "Ювентуса" отличились голами после прямых подач от угловых флажков.

К сожалению для болельщиков "Дженоа", которую тренирует украинец Андрей Шевченко, Куадрадо направил мяч в ворота гостей из Генуи. Случилось это уже на девятой минуте матча. Смотрите роскошный удар Хуана. Что интересно, позже он признался, что делал навесную передачу, а получился "сухой лист".

В столице Италии местная "Рома" пропустила от Хакана на 15-й минуте. Это также был первый гол в поединке, который коллектив Жозе Моуриньо проиграл со счетом 0:3. Но в этом случае турок направил мяч на ближнюю штангу, и вратарь римлян пропустил "снаряд" между ног.

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Примечательно, что последний раз такой "двойной удар" случался еще в феврале 2018 года. Причем, тогда два гола с угловых в матче "Фиорентины" и "Болоньи" забили в течение трех минут!

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский забил бомбезный гол ударом с лета.

Еще один украинец Роман Зозуля забил ювелирный гол в Испании и празднуя, нырнул на стадионе в газон.