В ''ДНР'' рассказали о ''грандиозных планах'' новосозданного ''Шахтера'' и стали посмешищем

Президент "донецкого "Шахтера" из "ДНР" Виталий Метла, заявил о планах клуба участвовать в чемпионате России. В 2020 году в оккупированном Донецке местную команду назвали также "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат "республики".

Видео дня

Изначально "Шахтер из "ДНР" хотят заявить в низшие лиги РФ, а затем в планах выйти в элиту российского футбола.

"Но сейчас, пока на нашей территории идут боевые действия и развиваться нам крайне проблематично, говорить об участии "Шахтера" в каких-то серьезных турнирах на профессиональном уровне рановато. О сроках интеграции тоже не будем рассуждать. Все упирается в независящие от нас факторы", – сказал Метла в интервью местными СМИ.

В комментариях российские болельщики высмеяли такие пафосные планы руководителя новосозданного "Шахтера".

"А настоящий донецкий Шахтер знает про ваши планы?", "Чем чемпионат ДНР не устраивает?" - с сарказмом интересуются юзеры.

Судя по должности этого мужчины, новый Шахтер превратится в типичный российский клуб, сидящий на гос.бюджете", – пишут болельщики.

С единственным отличием, что первое время туда будут донатить как не в себе, так как новые территории у государства будут в большем приоритете", - комментируют ситуацию любители футбола из РФ.

В свое время главарь и самопровозглашенный лидер недореспублики "ДНР" Денис Пушилин также заявлял о желании воссоздать в Донецке футбольный клуб "Шахтер". Эту инициативу террориста российские же болельщики уже назвали "новостями из дурки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!