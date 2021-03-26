В чемпионате Украины футболист забил гол-шедевр ударом с лета. Видео

Михаил Морозов Футбол 17:08, 26.03.2021

В матче 18-го тура Первой лиги Украины между "Полесьем" и "Кристаллом" (1:1) был забит шедевральный гол ударом с лета.

Защитник первых Евгений Шевченко открыл счет уже на девятой минуте встречи. Футболист хозяев получил длинный пас от партнера по команде и пробил по мячу одним касанием. Вместо навеса в штрафную площадь у него получился красивейший парашют за шиворот голкиперу "Кристалла".

Еще до перерыва полузащитник херсонского клуба Андрей Сорокин реализовал пенальти и принес главному аутсайдеру чемпионата вторую ничью в нынешнем сезоне. Гости после этого матча продолжают замыкать турнирную таблицу Первой лиги с пятью очками.

"Полесье" идет на десятой позиции с 20 очками в активе. Ничья позволила команде прервать серию из четырех поражений подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одесский "Черноморец" отличился невероятным голом после углового в поединке с харьковским "Металлистом-1925".

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