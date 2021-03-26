У чемпіонаті України футболіст забив гол-шедевр ударом з льоту. Відео

У матчі 18-го туру Першої ліги України між "Поліссям" і "Кристалом" (1:1) був забитий шедевральний гол ударом з льоту.

Захисник перших Євген Шевченко відкрив рахунок вже на дев'ятій хвилині зустрічі. Футболіст господарів отримав довгий пас від партнера по команді та пробив по м'ячу одним дотиком. Замість навісу в штрафний майданчик у нього вийшов красивий парашут за комірець голкіперу "Кристала".

Ще до перерви півзахисник херсонського клубу Андрій Сорокін реалізував пенальті та приніс головному аутсайдеру чемпіонату другу нічию в нинішньому сезоні. Гості після цього матчу продовжують замикати турнірну таблицю Першої ліги з п'ятьма очками.

"Полісся" йде на десятій позиції з 20 очками в активі. Нічия дозволила команді перервати серію з чотирьох поразок поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одеський "Чорноморець" відзначився неймовірним голом після кутового у поєдинку з харківським "Металістом-1925".