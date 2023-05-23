Футболист николаевского "Васта" Андрей Боровский получил серьезное повреждение в матче против "Чайка" из Петропавловской Борщаговки. Инцидент случился в 17-м туре Второй лиги.

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На 11-й минуте при счете 0:0 23-летний хавбек "Чайки" Денис Ндукве прямой ногой в прыжке попал бутсами в шею Боровскому. Главный арбитр встречи из Кривого Рога Максим Полищук отказался видеть в этом нарушении что-либо серьезное и ограничился лишь предупреждением.

Главный тренер "Васта" Игорь Ермаков у себя в Facebook опубликовал последствия удара, добавив хештег "#STOPСВАВІЛЛЯ". На снимке видны кровавые полосы от шипов.

Игра в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Чайки". Николаевцы занимают третье место в турнирной таблице. До зоны переходных матчей одно очко. У Команды есть еще одна игра в запасе.

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