В Бразилии судья справил нужду в шорты перед началом матча. Момент попал на видео

Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Бразилии между "Боавиштой" и "Гоясом" (3:1) Денис да Силву Рибейро Серафим попал в курьезную ситуацию, справив нужду в свои шорты перед стартовым свистком.

Как сообщает издание The Sun, он сумел сделать это настолько скрытно, что комментатор оставил этот момент без внимания, несмотря на то, что как раз представлял судейскую бригаду. Но телезрители оказались более внимательными и заметили струю, которая стремительно льется на газон.

После публикации видео сразу же стало вирусным в интернете. На ролике, который появился в Twitter, видно, как Рибейро Серафим ослабляет резинку на шортах, а затем начинает мочиться на поле в районе того места, где находится игровой мяч.

В комментариях объяснили, что арбитр не успел сходить в туалет в раздевалке и не хотел задерживать начало встречи, поэтому решился на такой нестандартный поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче чемпионата Мексики главный судья бросился под мяч перед пустыми воротами и лишил команду гола.