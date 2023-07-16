В Бразилии президент клуба соблазнил жену арбитра, чтобы отомстить за несправедливый пенальти. Видео

Президент футбольного клуба "Крузейро" , одним из акционеров которого является "зубастик" Роналдо, попал в грандиозный скандал. Сержиу Сантуша Родригеша, который сам женат, застукали в одном из бразильских клубов Уберландии с Тассианой Валим - женой арбитра Фелипе Фернандеша Лимы.

Видео дня

На видео, которое у себя в Instagram опубликовал известный местный журналист Лео Диаш видно, как Родригеш и Валим обнимаются во время вечеринки.

Валим является генеральным секретарем Бразильской коллегии адвокатов штата Минас-Жерайс (OAB-MG) и вице-президентом Комиссии по правовым и семейным вопросам OAB-MG.

По информации Диаша, Родригеш таким образом решил отомстить Лиме за судейство в финальном матче чемпионата штата "Крузейро" – "Атлетико Минейро".

В этой встрече рефери назначил неоднозначный 11-метровый в пользу "Атлетико" и в целом, по мнению Сержиу, убил его команду. Встреча завершилась со счетом 1:3.

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