В Бельгии голкипер умер, празднуя отбитый пенальти

Вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспель скончался в возрасте 25 лет во время матча чемпионата Бельгии по футболу среди любителей. Эпизод случился в поединке против "Вестрозебеке" в бельгийской провинции Западная Фландрия.

Видео дня

Как сообщает местное издание Het Nieuwsblad , "Винкель спорт" вел 2:1, когда арбитр во втором тайме назначил пенальти.

Эспель отразил удар Мохаммеда Эль Багдади, начал праздновать, а затем упар без сознания на газон. У пострадавшего начались судорги. Срочно прибывшые медики пытались реанимировать голкипера, используя дефибриллятор, но все усилия оказались безуспешными.

"Это катастрофа и шок для всех. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был удивительно отзывчивым мальчиком, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба", – сказал Патрик Ротсарт, спортивный менеджер Винкеля.

Все случилось на глазах младшего брата Арне 20-летнего Аарона, который впервые за несколько недель после травмы попал в состав и находился на скамейки запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля защитник луганской "Зари" Олег Данченко перенес клиническую смерть во время тренировочного занятия команды на сборах в Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!