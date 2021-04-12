В Англии футболист ударил одноклубника и был удален с поля. Видео

В матче четвертого по силе дивизиона Англии между "Брэдфордом" и "Гримсби Тауном" (1:0) случилось крайне необычное удаление.

На 42-й минуте первые открыли счет и забили, как оказалось позже, единственный гол в поединке, а в добавленное к первому тайму время они остались в большинстве. Полузащитник гостей Стефан Пэйн вступил в перепалку со своим партнером по команде Филипе Мораисом после неточной передачи в его исполнении.

Они обменялись претензиями, после чего Пэйн боднул одноклубника головой на глазах у главного арбитра. Рефери дал свисток об окончании первой половины, догнал Стефана по дороге в раздевалку и показал ему красную карточку.

На странице "Гримсби Таун" в Twitter появилась запись об этом инциденте. Поступок футболиста в команде назвали непростительным.

""Гримсби" пропускает в концовке первого тайма, на последних секундах которого Пэйна удалили за удар Мораиса головой… Непростительно", – написали в социальной сети.

Пейна удалили с поля за удар Мораиса Twitter "Гримсби Таун"

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитр матча "Ипсвич Таун" – "Нортхэмптон" в третьем английском дивизионе чуть не подрался с одним из футболистов во время матча. Момент попал на видео.