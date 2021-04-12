В Англії футболіст ударив одноклубника і був вилучений з поля. Відео

У матчі четвертого дивізіону Англії між "Бредфордом" і "Грімсбі Тауном" (1:0) сталося вкрай незвичайне вилучення.

На 42-й хвилині перші відкрили рахунок і забили, як виявилося пізніше, єдиний гол у поєдинку, а в доданий до першого тайму час вони залишилися в більшості. Півзахисник гостей Стефан Пейн вступив у пересварку зі своїм партнером по команді Феліпе Мораїсом після неточної передачі в його виконанні.

Вони обмінялися претензіями, після чого Пейн буцнув одноклубника головою на очах у головного арбітра. Рефері дав свисток про закінчення першої половини, наздогнав Стефана дорогою до роздягальні й показав йому червону картку.

На сторінці "Грімсбі Таун" у Twitter з'явився запис про цей інцидент. Вчинок футболіста в команді назвали неприпустимим.

"Грімсбі" пропускає наприкінці першого тайму, на останніх секундах якого Пейна вилучили за удар Мораїса головою... Непростимо", – написали в соціальній мережі.

Пейна вилучили з поля за те, що він ударив Мораїса Twitter "Грімсбі Таун"

Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітр матчу "Іпсвіч Таун" – "Нортхемптон" у третьому англійському дивізіоні мало не побився з одним з футболістів під час матчу. Момент потрапив на відео.