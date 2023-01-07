''Ужасный поступок'' Виталия Миколенко вызвал волну ярости в Англии. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел один из худших матчей в сезоне в Англии. Странные действия 23-летнего футболиста сборной Украины привели к первому пропущенному мячу поединка 1/32 финала Кубка страны против "Манчестер Юнайтед".

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Уже на 3-й минуте матча после прострельной фланговой подачи Миколенко, вместо того, чтобы перехватить пас, неожиданно рванул назад, оставив соперника один на один с воротами. Бразилец Антони легко закатил мяч в сетку, открыв счет.

В итоге встреча завершилась поражением "ирисок" со счетом 1:3, а Миколенко получил порцию яростных комментариев от фанатов в Twitter.

Юзеры назвали действия украинца ужасными, и отправили его выступать в Лигу 1, третий по силе футбольный дивизион Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре чемпионата Англии против "Борнмута" Миколенко получил травму головы и не смог продолжить встречу.

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