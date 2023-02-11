Усик приехал на матч ''Динамо'' в Турции и получил подарок от Суркиса. Фотофакт

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) пришел на товарищеский матч "Динамо" против "Силекса" из Северной Македонии. Встреча состоялась в рамках второго тренировочного сбора киевлян в Турции.

Видео дня

Знаменитый боксер смотрел игру вместе с травмированным голкипером "бело-синих" Георгием Бущаном.

В перерыве встречи президент Суркис подарил Усику игровую футболку своего клуба.

Общаясь с Игорем Михайловичем Александр признался, что еще с детства болеет за "бело-синих", с того момента, когда попал на стадион на футбольный матч.

Отметим, что сам поединок "Динамо" и "Силекса" завершился со счетом 4:0. За 45 минут хет-трик сделал хавбек сборной Украины Александр Караваев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!