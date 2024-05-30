В Киеве ТЦК вновь потребовал от умершего Франкова пройти ВЛК, отправив ему новые повестки. Фотофакт

Известный спортивный журналист Артем Франков после смерти получил второй раз повестку. Фотографию извещения, в котором ТЦК и СП Оболонского района г. Киеве вновь требует от Артема Вадимовича явится для обновление данных опубликовал официальный Telegram-канал Франкова.

Месяц назад покойный Франков уже получал подобный документ, согласно которому должен был 24 апреля пройти ВЛК.

"И снова повестка. Сразу две! Чрезвычайно толерантно спрашиваю: а когда это закончится? (с) P.S. На самом деле, больше интересует вопрос, кому из Франковых стоит явится в военкомат: августовскому или июльскому?" – пишут авторы в Telegram-канал Франкова, намекая на то, что в повестках указаны разные даты рождения адресата.

Напомним, что Артем Франков, который с 1997 года был главным редактором популярного журнала "Футбол", скончался полгода назад. 53-летний киевлянин не смог оправиться от второго инсульта и умер в больнице в 22:40 во вторник, 31 октября 2023 года.

20 апреля 2024 года Артему Вадимовичу пришла повестка для обновление данных и прохождения ВЛК.

После скандала в соцсетях, Киевский городской ТЦК и СП в Facebook заявил, что подобные случаи "не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя". Также среди причин – подача неверной информации другими реестрами.

Первый инсульт Франков перенес в 48 лет, который лишь по случайному стечению обстоятельств не затронул речь и двигательный аппарат. После месяца в больнице Артем Вадимович был выписан. Как он рассказывал в одном из ранних интервью, инвалидность делать не стал, так как " был дурак и решил понтоваться".

Артем Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. После окончания Харьковского государственного университета и Харьковской военной академии остался в ней преподавать.

Затем решил попробовать себя в журналистике. Сначала работал в издании "Теленеделя", а в 1997-м возглавил журнал "Футбол", который поначалу практически полностью состоял из страниц российского аналога, но затем стал полностью самостоятельным изданием.

Является автором несколько книг о футболе. Был поклонником киевского "Динамо" и родного "Металлиста".

Отметим, что после полномасштабного вторжения России журнал "Футбол" прекратил издавать печатную версию, а предлагает своим читателям электронный вариант на украинском и русском языках.

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