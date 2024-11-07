Умер знаменитый украинский футболист, выступавший за 'Динамо' и 'Шахтер'

Бывший защитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Виктор Кондратов умер на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба "Динамо". О причинах трагедии не сообщается.

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Игровая карьера Кондратова началась в 1972 году, когда он дебютировал за главную команду "Динамо" Киев. За три сезона он сыграл 16 матчей за клуб. В 1975 году Виктор перешел в донецкий "Шахтёр", где выступал до 1981 года. За этот период он провел 192 матча и забил один гол в рамках чемпионата СССР.

Дважды становился серебряным призером чемпионата СССР (в 1975 и 1979 годах) и завоевал бронзу в 1978 году.

В 1980 году Кондратов стал обладателем Кубка СССР — это одно из его важных достижений. В 1978 году он вошел в список 33 лучших футболистов сезона, заняв третью позицию.

Виктор Иванович завершил карьеру игрока в 1982-1983 годах, выступая за СКА "Карпаты" Львов. После этого решил остаться в футболе и в 1988 году присоединился к тренерскому штабу "Динамо". Он работал с резервными командами и был ассистентом главного тренера.

С 2010 года Виктор Кондратов начал работать скаутом в "Динамо", активно подыскивая и отбирая перспективных игроков для клуба.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля на 76-м году жизни скончался легендарный защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Михаил Фоменко, который привел столичный клуб к первому чемпионству независимой Украины. Он также тренировал национальную команду страны, с которой выходил на чемпионат Европы 2016 года.

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