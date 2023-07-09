Умер уникальный футболист-чемпион, ставший легендой 'Барселоны' и 'Интера'

Испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет, сообщает AS. Выступавший на позиции полузащитника Луис Суарес стал первым испанский футболист, который выступал за итальянский клуб ("Интер"). В 1960 году он был удостоен награды "Золотой мяч", став первым и единственным игроком, родившимся в Испании, выигравшим этот трофей.

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По версии Международной федерации футбольной истории и статистики легендарный хавбек занимает 50-е место среди лучших игроков Европы XX века и 5-е среди лучших игроков Испании XX века.

Луис Суарес Мирамонтес является одной из величайших легенд испанского футбола. Уроженец Ла-Коруньи начинал свою карьеру в местном "Депортиво", но в 1954 году перешел в "Барселону", став одним из ее лидеров. За семь сезонов в сине-гранатовой форме он дважды выигрывал чемпионат страны, два Кубка ярмарок и два Кубка Короля.

Его карьера достигла нового уровня, когда он подписал контракт с миланским "Интером" в 1961 году.

Вместе с "нерадзурри" он выиграл два европейских кубка, три скудетто и два межконтинентальных кубка. Кроме того, в 1964 году он вошел в состав испанской команды, выигравшей первый чемпионат Европы. Всего провел за национальную команду 32 игры. В 1970-м перешел в "Сампдорию" где через три года и завершил профессиональную карьеру.

В 1980-88 года занимал должность тренера сборной Испании U-21. В 1986-м испанская молодежка, которой он руководил, впервые в истории выиграла чемпионат Европы U-21. В 1988 году он стал наставником национальной сборной Испании, руководя ею на чемпионате мира 1990 года в Италии.

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