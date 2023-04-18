Умер украинский арбитр и экс-футболист, являвшийся воспитанником 'Динамо'

Функционер департамента сборных и руководитель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (2008-2011 годы) Вадим Шевченко умер в 66 лет, сообщает пресс-служба УАФ. Какие-либо подробности трагедии не сообщаются.

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Шевченко являлся воспитанником киевского "Динамо". Взрослую футбольную карьеру на позиции голкипера начал в 1977 году в клубе второй союзной лиги "Спартак" (Житомир). Затем защищал цвета "Кривбасса" (Кривой Рог), СКА (Киев) и "Авангарда" (Ровно). В 1982 году присоединился к "Пахтакору", однако дебютировать в Высшей лиге СССР не сумел. Затем сыграл 2 поединка в футболке ташкентского клуба в кубке СССР. Карьеру игрока завершил в 1983 году в составе бережанской "Нивы".

В конце 90-х годов работал в Киевской областной Федерации футбола. После завершения карьеры игрока, после непродолжительной паузы, начал судейскую карьеру. Обслуживал матчи Второй и Первой лиг (преимущественно как боковой арбитр).

После завершения судейской карьеры занимался наблюдением арбитража. С 2004 года инспектировал матчи Второй лиги Украины, в 2004-2005 и 2013-2015 годах – Первой лиги, с 2005-го по 2013 год и с 2015 года – Премьер-лиги.

С 2008-го по 2011 год возглавлял Комитет арбитров Федерации футбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве на 51-м году жизни скончался знаменитый футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко. Уроженец Запорожья провел за "бело-синих" свыше 120 матчей в национальном первенстве.

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