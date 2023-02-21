Умер легендарный футболист ''Реала''

Знаменитый испанский форвард Амансио Амаро, который был одной из величайших легенд в истории "Реала" и испанского футбола умер в возрасте 82 лет. Причины смерти не сообщаются.

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Амансио пришел в "Реал Мадрид" в 1962 году из "Депортиво де Ла-Корунья" и выступал за королевский клуб в течение четырнадцати сезонов. По завершении карьеры футболиста работал тренером в "Кастилье" (1982-1984) и мадридском "Реале" (1984-1985).

Как игрок Амансио, выступая на позиции нападающего, с 1958 по 1962 года провел 92 матча, забив 54 гола.

Расцвет его карьеры пришелся на семидесятые-восмидесятые года прошлого века. С 1962 по 1976 года в футболке мадридского "Реала" Амансио Амаро за 471 поединка забил 155 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром лиги.

В 1966 году он выиграл шестой Кубок европейских чемпионов за "Реал Мадрид" на стадионе "Эйзель" в Брюсселе в историческом финале, в котором он забил первый гол "Мадрида", обыграв белградский "Партизан".

Помимо Кубка европейских чемпионов 1966 года, Амансио выиграл 9 чемпионатов и 3 Кубка Испании с "Реалом".

Амансио сыграл за сборную Испании 42 раза и выиграл свой первый чемпионат Европы с испанской командой в 1964 году на стадионе Сантьяго Бернабеу. Амансио также входил в состав сборной мира ФИФА, которая в 1968 году встретилась с Бразилией на стадионе "Маракана".

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