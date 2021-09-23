Ультрас сожгли машину арбитру за ошибки в футбольном матче. Фотофакт

Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины между "Вележем" и "Борацем" пострадал от действий фанатов. Ультрас "Вележа" остались недовольны работой Сабрия Топаловича, не простив ему несколько ошибок, повлиявший на результат игры - 0:2 в пользу гостей.

После второго мяча "Бораца" игра была прервана из-за того, что разгневанные поклонники "Вележа" выбежали на поле.

Однако этим фаны не ограничились. По дороге домой авто Топаловича остановили неизвестные. Они разбили окно в машину, бросив в салон неизвестное пиротехническое устройство. После этого машина полностью сгорела. В результате инцидента также пострадал инспектор поединка Аднан Алиспахич, ехавший вместе с арбитром.

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За это "Вележу" присудили техническое поражение (0:3), а стадион дисквалифицировали на неопределенный срок. Дисциплинарная комиссия начала свое расследование, по итогам которого может быть наказано руководство "Вележа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутске матч второй лиги городского чемпионата между любительскими командами "Виктория" и "Пахтакор" закончился скандалом. Главный арбитр был избит футболистами до потери сознания.